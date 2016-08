Incirlik: Bleiben oder gehen?

Deutscher Luftwaffenangehöriger in Incirlik, Türkei, am 21. Januar 2016 Foto: Tobias Schwarz/Reuters

Wegen anhaltender Querelen um das Besuchsverbot für Abgeordnete des Bundestages auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik bereitet die Bundeswehr einen möglichen Abzug vor. Vor allem Abgeordnete der SPD und der Grünen fordern das Aus für Incirlik.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will allerdings auf dem Stützpunkt bleiben. »Die Bundeswehr würde gerne den gemeinsamen Kampf gegen den IS von der NATO-Basis Incirlik aus fortführen«, sagte sie den Zeitungen des »Redaktionsnetzwerks Deutschland« (Freitagausgaben). Die Bundeswehr sei allerdings auf einen Abzug vorbereitet, sollte dieser nötig sein, sagte die Ministerin auf Nachfrage. »Kluge militärische Planung sieht immer auch Ausweichmöglichkeiten vor.«

Die Türkei hat seit der vom Bundestag im Juni beschlossenen Armenien-Resolution Besuche von Bundestagsabgeordneten bei deutschen Soldaten in Incirlik abgelehnt. Auch eine Reise der Ministerin in die Türkei und ein Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan persönlich brachten keine Lösung.

Wegen des Streits prüft die Bundeswehr nach Informationen des Spiegels, ob die derzeit von Incirlik startenden Bundeswehr-Maschinen nach Jordanien oder nach Zypern verlegt werden können. Das Mandat für den Einsatz läuft im Dezember aus. Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold sagte dem Spiegel, er halte eine Verlängerung wegen des türkischen Besuchsverbots für »ausgeschlossen«. Unterstützt wurde er vom Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels (SPD): Bei anhaltenden politischen Spannungen sei eine Umstationierung erforderlich, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Der CDU-Verteidigungspolitiker Karl Lamers sagte dem RBB-Inforadio, »ein sehr kleiner Kreis aus dem Verteidigungsausschuss« plane in der Zeit vom 4. bis 6. Oktober eine Reise in die Türkei und wolle die Einsatzkräfte in Incirlik besuchen. (AFP/jW)