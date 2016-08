Ein Marsch über Fleugzeugträgerdeck: Deutsche Kanzlerin spielt die Garantin für EU-Europa Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa-Bildfunk

Bei Ventotene ging es am Montag dieser Woche offenbar weniger um Weltpolitik, sondern um schöne Bilder. Medienvertreter, denen man exklusiven Zugang zum inszenierten Ereignis gestattete, waren danach jedoch ziemlich verschnupft. Beim sogenannten Dreiergipfel der Staatslenker Deutschlands, Frankreichs und Italiens zu Wochenbeginn waren gut 150 Medienvertreter auf den italienischen Flugzeugträger »Giuseppe Garibaldi« gekarrt worden, um über ein ansonsten wenig spektakuläres Ereignis zu berichten. Ganz nebenbei erfuhr die weniger militant orientierte Öffentlichkeit, dass der pleitebedrohte italienische Staat sich tatsächlich sogar zwei Flugzeugträger hält.

Vertreter der Mainstreampresse klagten, es sei wohl Zweck der Verbringung auf das Kriegsschiff gewesen, dass sie nicht über den Dreiergipfel berichten konnten, wie es in einer Zusammenfassung der Nachrichtenagentur dpa vom Dienstag hieß. Die Arbeitsbedingungen beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem italienischen Premierminister Matteo Renzi und Frankreichs Präsident François Hollande vor der italienischen Insel Ventotene seien aus Sicht der Presse alles andere als optimal gewesen, so die Agentur weiter.

Auf der betagten »Garibaldi« (1985 in Dienst gestellt), wo am Montag die Pressekonferenz stattfand, habe es es für die meisten Medienvertreter keine oder nur schlechte Übertragungsmöglichkeiten gegeben. Telefone hätten nicht funktioniert, Texte, Bilder, Fernsehbeiträge konnten laut dpa nicht gesendet werden. »So schlechte Arbeitsbedingungen habe ich noch nirgends erlebt«, zitierte die Agentur den Korrespondenten der Financial Times.

»Ich hoffe, ihr habt eure Probleme mit dem Wi-Fi lösen können«, hatte Renzi auf der Pressekonferenz witzig zu sein versucht. Die fand noch vor den Gesprächen des Trios statt. Für den italienischen Regierungschef könnte die Veranstaltung vor der martialischen Kulisse außer der Journalistenhäme auch politisch Folgen haben.

Korrespondenten der Vereinigung der ausländischen Presse wollten bei der italienischen Regierung auf bessere Arbeitsbedingungen dringen, hieß es am Dienstag. Italienische Zeitungen fragten laut dpa, warum man soviel Geld für eine »unnütze Kreuzfahrt« ausgeben müsse, nur damit schöne Bilder entstehen, aber niemand richtig berichten könne. Die »Garibaldi« sei erst gegen zwei Uhr nachts im Hafen von Neapel angekommen.

Laut dpa-Bericht sei es nicht das erste Mal, dass der Presse »dürftige Arbeitsbedingungen« von der Regierung in Rom geboten werden: Beim Treffen von Renzi und Merkel vor eineinhalb Jahren in Florenz habe es zwar gute Fotomotive gegeben – aber ebenfalls kein Wi-Fi (gemeint ist die problemlose Verbindung mit dem Internet über Schnittstellen der entsprechenden Funknetze).