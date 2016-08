Am 14. April 2014 legten landesweit Tausende die Arbeit nieder, vor allem Beschäftigte der Fast-Food-Branche Foto: Jim Young/Reuters

Die Initiative ging von Beschäftigten in Hamburger-Bratereien aus, mittlerweile hat sie die ganzen USA erreicht und starken gesellschaftlichen und politischen Einfluss gewonnen. Die »Fight for 15«-Kampagne, die um einen existenzsichernden Mindestlohn in Höhe von 15 US-Dollar (gut 13 Euro) kämpft, wird mittlerweile nicht nur von Fast-Food-Mitarbeitern getragen, sondern ebenso von Beschäftigten in der Kinderbetreuung, Altenpflege, aus dem akademischen Mittelbau oder der Bekleidungsindustrie. Vom 12. bis zum 14. August fand die erste Konferenz der Bewegung in Richmond im Bundesstaat Virginia statt.

Etwa 10.000 Menschen nahmen an dem Treffen teil, wie die Internetzeitung In These Times vergangene Woche berichtete. Die Dienstleistungsgewerkschaft Service Employees International Union (SEIU) verantwortet die meisten Kampagnen der »Fight for 15«-Initiative. Die Gewerkschaftsvorsitzende Mary Kay Henry wies in ihrer Rede darauf hin, dass mittlerweile knapp 20 Millionen Menschen, die vorher weniger bekommen haben, einen Lohn von mindestens 15 US-Dollar erhielten. Das sei ein großer Erfolg der Bewegung, deren Kampf seit vier Jahren andauere. Er wurde erreicht durch »kollektive Verhandlungen der Beschäftigten oder weil die Initiative in einzelnen Städten oder Staaten derart stark wurde, dass die jeweiligen Mindestlohngesetze entsprechend geändert wurden«. Auf Bundesebene beträgt die Lohnuntergrenze nicht mal die Hälfte des angestrebten Ziels, nämlich 7,29 US-Dollar.

Noch immer arbeiten nach Angaben der Initiative etwa 64 Millionen Menschen in den USA für weniger als 15 US-Dollar pro Stunde. Deshalb will sie den Präsidentschaftswahlkampf nutzen, das Thema aufs Tapet zu bringen. Der ausgeschiedene Kandidat der Demokratischen Partei Bernard Sanders hatte es sich zu eigen gemacht und offensiv damit geworben. »In diesem Jahr werden die unterbezahlten US-Amerikaner ihren gewählten Vertretern in den Bundesstaaten beweisen, dass sie ein Wählerpotential besitzen, das nicht ignoriert werden kann«, so Henry. Für den 12. September ruft die Gewerkschaft zu einem landesweiten Aktionstag mit Demonstrationen in den Hauptstädten der Bundesstaaten auf.

Neben einer Anhebung der Lohnuntergrenze versuchen die Mitarbeiter der Kampagne auch die Koalitionsfreiheit der Beschäftigten, also ihr Recht, sich in einer Gewerkschaft zusammenzuschließen, durchzusetzen. Dabei kämpfen sie gleichzeitig gegen ihren eigenen Auftraggeber, die SEIU. Sie werfen der Gewerkschaft vor, sich selbst weder an den Mindestlohn noch an die Organisationsfreiheit zu halten. Einen offenen Brief durften sie auf der Bühne der Konferenz allerdings nicht übergeben. Erst nach ihr bekamen sie eine Antwort der Organisation, in der diese die Vorwürfe zurückweist: Lediglich Mitarbeiter einiger regionaler Gewerkschaften der Fast-Food-Beschäftigten seien noch nicht organisiert und würden sich nach wie vor um eine Vertretung bemühen. Die SEIU unterstütze sie dabei, dies in einem »fairen und schnellen Verfahren« nachzuholen.

Die Gewerkschaft der Gewerkschaftsbeschäftigten (UUR) erläuterte, dass etwa 99 Prozent der Mittel der »Fight for 15«-Kampagne von der SEIU kämen. Damit sei diese verantwortlich für die Beschäftigten. Die Dienstleistungsgewerkschaft ihrerseits verweist auf die lokalen Kampagnenkomitees, die als »Arbeitgeber« fungierten. Bei wem sie angestellt sind, ist den Organizern aber egal. Sie reklamieren für sich lediglich die gleichen Rechte wie die, für die sie bei anderen werben. Sie seien stets befristet beschäftigt und fürchteten um ihre Jobs, fasste dies UUR-Vorsitzender Conor Hanlon zusammen. Außerdem hätten ihm viele berichtet, dass ihr eigener Stundenlohn oftmals unter 15 US-Dollar liege, da sie deutlich mehr arbeiten müssten, als sie vergütet bekommen.