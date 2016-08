Foto: Wikimedia.org/Commons/Thomas Good/CC BY-SA 3.0

Am 17. Mai 1968, der US-Völkermord in Vietnam war in vollem Gang, drangen neun katholische Aktivisten in die Einberufungsbehörde der US-Armee in Catonsville im US-Bundesstaat Maryland ein. Sie griffen sich 378 Gestellungsbefehle, schleppten sie auf einen Parkplatz, tränkten sie mit selbst hergestelltem Napalm und verbrannten sie. Im Oktober desselben Jahres wurden die Catonsville Nine zu insgesamt 18 Jahren Gefängnis und hohen Geldstrafen verurteilt. Der Jesuitenpater und Theologieprofessor Daniel Berrigan, einer der neun, erschien am 9. April 1970 nicht zum Haftantritt, sondern ließ sich vom FBI jagen. Dessen Chef Edgar Hoover (1895–1972) beschuldigte ihn und seinen Bruder Philip (1923–2002), der die Aktion organisiert hatte, der Verschwörung gegen die USA. Aber Daniel Berrigan trat trotz der Verfolgung u. a. vor 15.000 Gegnern des Vietnamkrieges öffentlich an der Cornell-Universität in Ithaca, New York, auf. Am 11. August 1970 wurde er verhaftet und kam 1972 frei. Noch auf der Flucht schrieb er ein Dokumentarstück über den Prozess, das Hollywood-Star Gregory Peck (1916–2003) 1972 auf eigene Kosten verfilmte. Es wurde weltweit aufgeführt, das DDR-Fernsehen strahlte am 28. März 1972 eine eigene Produktion aus. Nach dem NATO-Beschluss zur Stationierung von gegen die Sowjetunion gerichteten Kurzstreckenraketen im Jahr 1979 gründete Daniel Berrigan in den USA die »Pflugscharbewegung« und zertrümmerte zusammen mit sieben weiteren Aktivisten am 9. September 1980 in einer Atomwaffenfabrik von General Electric mit Hämmern zwei Sprengkopfhülsen. Auch das erregte weltweit Aufsehen.

Am 30. April ist Daniel Berrigan (geb. 1921) gestorben. Der österreichische Publizist Gerhard Oberkofler hat ihm sein soeben erschienenes Buch »Friedensbewegung und Befreiungstheologie« gewidmet. Es trägt den Untertitel »Marxistische Fragmente zum Gedenken an den Friedenskämpfer Daniel Berrigan SJ«.

In acht Abschnitten hat Oberkofler an Hand von Begegnungen, Ereignissen, Personen und Zitaten die großen Linien des gemeinsamen Wirkens von Christen und Marxisten in der Friedensbewegung nachgezeichnet. Die theologische und politische Biographie Berrigans dient dabei als Leitfaden. Entstanden ist so eine Skizze jener Bewegungen in den großen Kirchen, die sich dagegen wandten, dass diese »nach 1945 Systemträgerinnen der imperialistischen Mächte« blieben. Daniel und Philip Berrigan ergriffen, so Oberkofler, »Partei für den revolutionären Frieden und damit für die Armen und Unterdrückten«. Das genügte, um ihnen und vielen anderen den Hass von Regierungen und hohem Klerus zu sichern.Arnold Schölzel