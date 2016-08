In den Trümmern von Aleppo (26.3.2016) Foto: Abdalrhman Ismail/Reuters

Gleich vorab: Es handelt sich bei dem hier vorgestellten Buch »Syrien zwischen Schatten und Licht« nicht um eine politökonomische Analyse des seit Jahren in Syrien tobenden Bürgerkrieges. Die langjährige Nahostkorrespondentin dieser Zeitung hat vielmehr in dem Band sehr unterschiedliche Beiträge zusammengestellt, die die jüngere Geschichte des Staates aus der Sicht von Betroffenen darstellen.

Die in dem Buch vermittelte Historie beginnt vor gut hundert Jahren, als Großbritannien und Frankreich sich anschickten, das Erbe des »kranken Mannes vom Bosporus« anzutreten. Besonders London förderte den damals aufkommenden arabischen Nationalismus, spielte dabei aber ein doppeltes Spiel. Ergebnis des Ersten Weltkrieges war demzufolge kein einheitlicher arabischer Nationalstaat, sondern ein Konglomerat von Interessensphären und kolonialen Territorien, die sich erst mühsam ihre Unabhängigkeit erkämpfen mussten. Die Grenzziehung zwischen den so entstandenen Staaten entsprach im wesentlichen den durch die Kolonialmächte auf der Landkarte festgelegten Linien. Und die Bevölkerung des Staates Syrien war ein bunter Flickenteppich aus verschiedenen Ethnien und religiösen Gruppen, auch wenn Araber sunnitischer Konfession die Mehrheit stellten.

Die Autorin vermittelt in dem Buch kein trockenes Wissen. Ihr geht es um die Auswirkungen der großen Politik auf die Lebensverhältnisse der einfachen Bewohner. Zahlreiche Personen, die in dem Buch zu Wort kommen, erzählen ihre Familiengeschichte oder die eigene Biographie. Der Band vermittelt so eine Fülle an Fakten, die in keinem Geschichtsbuch der Welt auftauchen. Allerdings doppeln sich manche Angaben; das liegt in der Natur der Erzählweise. Manche Fakten sind auch etwas idealisiert; zum Beispiel kommt der im Buch mehrfach erwähnten Syrischen Sozial-Nationalistischen Partei (SSNP) und ihrem Parteigründer Antoun Saadeh anfangs keineswegs die geschilderte positive Rolle zu. Solche Ausrutscher sind allerdings eher Ausnahmen.

Beschrieben werden die Auswirkungen von Aufständen, Kriegen, Militärputschen, Machtkämpfen innerhalb der Oberschicht. Und schließlich die Konsolidierung des Staates unter der Herrschaft der Baath-Partei. Den anhaltenden militärischen Konflikt zwischen Syrien und Israel reduziert die Autorin im wesentlichen auf einen Kampf ums Wasser: Auf den syrischen Golan-Höhen entspringen zahlreiche Bäche und Flüsse, die für eine erfolgreiche Landwirtschaft der Region lebenswichtig sind. Mit der Besetzung der Höhen durch das israelische Militär ist Syrien von diesen Zuflüssen praktisch abgeschnitten.

Zum syrischen Wirtschaftsmodell unter der Herrschaft der Baath-Partei finden sich im Buch nur spärliche Informationen. Klar wird allerdings, dass die tragende Säule der syrischen Wirtschaft der staatliche Sektor war, was westlichen Staaten in Zeiten neoliberaler Deregulierung zunehmend als sozialistischer Anachronismus erschien. Den derzeitigen syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad, der 2001 die Nachfolge seines kurz zuvor verstorbenen Vaters antrat, schildert die Autorin abweichend von der Mehrzahl der westlichen Medien als liberal denkenden Erneuerer mit westlicher Bildung, der sich vorsichtig und in kleinen Schritten bemühte, das ererbte Machtgefüge zu reformieren und zu modernisieren, ohne allerdings die eigene Machtposition aufzugeben.

Aus dieser Haltung resultierte wohl auch Assads Versuch, das eigene Land zu einer Drehscheibe im internationalen Ölhandel zu gestalten. Nachdem sein erstes Projekt einer Pipeline von den Golfemiraten durch Syrien bis in die Türkei am Widerstand des Verbündeten Russland gescheitert war, entwickelte er als Ersatz das Projekt einer Pipeline für iranisches Öl durch syrisches Territorium. Damit hatte Assad junior allerdings nicht nur die stockkonservativen Golfemirate, sondern auch die USA verprellt.

Ein weiterer Grund für den scheinbar unvermittelt losgebrochenen Krieg war ein tiefer Riss, der durch die syrische Bevölkerung ging. Eine Minorität – hauptsächlich Angehörige nationaler und religiöser Minderheiten sowie die städtische Bevölkerung – hatte von der beginnenden Modernisierung des Landes profitiert, drängte auf eine weitere Annäherung an den Westen und betrachtete die zaghaft agierende Regierung Assad als Hindernis auf diesem Weg. Die ländliche arabisch-sunnitische Bevölkerungsmehrheit war von diesem begrenzten wirtschaftlichen Aufschwung mehrheitlich ausgeschlossen und orientierte sich mehr und mehr an den Muslimbrüdern nahestehenden stockkonservativen Kreisen. Ein Ausbruch dieses schwelenden Konfliktes war folgerichtig.

All dies kommt nur in Andeutungen vor. Karin Leukefeld stellt den plötzlichen Absturz des Landes von einem funktionierenden, wirtschaftlich relativ erfolgreichen Schwellenland, in dem Menschen mehrerer Ethnien und Religionen friedlich zusammenlebten, in eine blutige Gemengelage verschiedener Bürgerkriegsparteien als plötzlich hereingebrochene Katastrophe dar. Was es aus Sicht zahlreicher Betroffenen zweifellos auch war.

Die Autorin hat mit zahlreichen jungen Leuten gesprochen, die den Beginn der Proteste gegen das Regime Assad anfangs noch als Beginn einer demokratischen Erneuerung des Landes begrüßt hatten. Diese Haltung ist angesichts des Durchmarsches islamistischer Gruppen und der zunehmenden Einmischung ausländischer Mächte Ernüchterung, Resignation und Entsetzen gewichen.

Ihre Hoffnung setzt die Autorin im letzten Kapitel des Buches auf ein Ende des Bürgerkrieges und einen erfolgreichen Wiederaufbau des Landes. Von beiden ist Syrien aber noch sehr weit entfernt.