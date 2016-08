Foto: Marcos Brindicci/Reuters

Du sollst ihm kein Bildnis machen

Einfache Regeln erleichtern das Zusammenleben. Deswegen gibt es die zehn Gebote. Von denen einige auch heute noch ganz sinnvoll sind (»Du sollst nicht töten«), andere hingegen ein wenig überholt erscheinen (»Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgend etwas, das deinem Nächsten gehört.«). Es gibt einfach zu wenig Sklaven und Esel in dieser Gesellschaft, als dass diese Vorschrift noch große Bedeutung haben könnte. Deswegen ist es klug, ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Wie Kant das getan hat: »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« Dieser Grundsatz ist richtig und gut – doch bedarf er der Interpretation, denn er setzt ja voraus, dass alle das Gleiche wollen beziehungsweise nicht wollen. Deswegen gibt es Spezifizierungen, die gesellschaftliche Angelegenheiten im Detail regeln.

Eine der schönsten, wenn auch vielleicht nicht wichtigsten, durfte ich vor einiger Zeit auf einer Party kennenlernen. Diese Geburtstagsfeier zeichnete sich durch eine gewisse Exzessivität aus, zu der auch der beschleunigte Genuss alkoholischer Getränke gehörte, was dazu führte, dass ich den Gastgeber kaum zu Gesicht bekam, weil dieser sich schon nach kurzer Zeit meines Aufenthalts ins Bett verabschiedete. Na ja, das stimmt eigentlich gar nicht, denn er fiel einfach um – immerhin im Schlafzimmer und nicht beispielsweise auf dem Flur, wo man auf dem Gang zur Toilette immer über ihn hätte hinweg steigen müssen.

Nun war es jedoch so, dass einer der Gäste noch eine Rechnung mit dem Gastgeber offen hatte, weil ihn dieser vor einiger Zeit in einer vergleichbaren Situation durch Zeichnungen im Gesicht verunziert hatte. »Hat jemand einen Edding?« fragte dieser Gast daher und dachte laut darüber nach, durch welches Bild er den Wirt zu demütigen gedenke: »Ich hätte Lust auf einen Pimmel!«

Doch kaum waren diese Sätze ausgesprochen, meldete sich ein anderer Gast zu Wort und verkündete energisch: »Den Gastgeber malt man nicht an! Und wer es trotzdem macht, bekommt es mit mir zu tun.«

Was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass man Gäste, die besinnungs- und wehrlos herumliegen, durchaus anmalen dürfe. Trotzdem finde ich dieses Verbot nützlich, denn für einen Gastgeber, der Zeit, Liebe und Geld in die Ausrichtung einer Feierlichkeit gesteckt hat, ist es ja noch viel unangenehmer, durch anstößige Körperbemalung desavouiert zu werden, während man das als einfacher Besucher der Festivität – mithin als Nutznießer – vielleicht durchaus verknusen kann.

Es wurde dann auch tatsächlich kein Pimmel oder irgend etwas anderes gemalt.

Leider.

Über Gesetzesbruch

Es gibt viele schlechte Menschen auf dieser Welt. Manche von ihnen – aber nicht alle – sind namentlich bekannt. Man findet sie zum Beispiel in den Mitgliederverzeichnissen rechtsextremer Gruppierungen. Andere stehen nur beim Aldi am Obststand herum und beklagen sich darüber, dass »unsere Bimbos« in der Landesaufnahmebehörde verantwortlich dafür seien, dass Braunschweiger Bahnübergänge saniert werden müssten. »Auf unsere Kosten!« Andere sitzen im Bus und jammern darüber, dass »meine Salbe« so teuer geworden ist. Woran natürlich – wer sonst – die »Asylanten« schuld sind. Wenn man sich dann umdreht, sitzt dort die Oma aus dem Video zum »Enkeltrick« der Antilopen Gang samt ihrer seinerzeit aus Ostpreußen getürmten Kaffeeklatschkameradinnen.

Aber es gibt natürlich auch schlechte Menschen, die keine Rassisten sind, sondern einfach nur Minusmenschen, ganz ohne politischen Hintergrund. Das sind zum Beispiel Leute, die T-Shirts aus der Umkleidekabine im Braunschweiger Großschwimmbad mitgehen lassen. Das ist mir nämlich neulich passiert. Beziehungsweise meinem zehnjährigen Sohn, der ein wunderschönes T-Shirt eines lokalen Skateboard-Ladens besaß. »Boardjunkies« stand drauf. Das Design lehnte sich deutlich an das legendäre Album »British Steel« der britischen Heavy-Metal-Heroen Judas Priest an, auf dem unter anderem ihre Evergreens beziehungsweise Everblacks »United« und »Living after Midnight« zu finden sind.

Ich liebte dieses T-Shirt, weil es mich stets ein wenig nostalgisch stimmte, wenn ich es sah, weil ich Priest in der Zeit der Adoleszenz hörte, in der der Musikgeschmack bestimmt wird, den man den Rest seines Lebens so mit sich herumschleppen wird. »Breaking the Law« zum Beispiel stimmt mich auch jetzt noch euphorisch und animiert mich zum Mitsingen. Nun mag man mir eine gewisse Doppelmoral vorwerfen, weil ich einerseits Hymnen anstimme, in denen zum Gesetzesbruch aufgerufen wird und andererseits mich darüber echauffiere, dass es Menschen gibt, die bedruckte Hemden einstecken, die unbescholtene Bürger in der Herrenumkleide vergessen haben.

Ja, mein Gott, man muss sich halt überlegen, welches Gesetz man aus welchen Gründen bricht! Jedenfalls ist es eine Riesensauerei, Kindern T-Shirts zu klauen, an denen sie selbst sowie ihre Väter so hängen! SOLCHE LEUTE SIND GOTTVERDAMMTE VERBRECHER, DIE AN IHREN EIERN AUFGEHÄNGT GEHÖREN! DIESE WICHSER!

P. S.: Am nächsten Tag habe ich noch mal an der Kasse im Schwimmbad gefragt, ob das T-Shirt vielleicht doch gefunden wurde. Man überreichte es mir, gewaschen und gebügelt. Aber wenn es nicht wieder aufgetaucht wäre, würde mein Text stimmen!

My dad rides a skateboard

Guten Gewissens kann ich behaupten, einer der besten Skateboard-Fahrer in unserem Vier-Personen-Haushalt, wenn nicht sogar in unserer Straße zu sein. Ja, ich glide und slide wie ein junger Gott und darf die Halfpipe meine Westentasche nennen. Und das, obwohl ich mich erst seit Dezember ernsthaft in dieser Sportart versuche!

Na gut, ich gebe zu, dass ich mir schon vor einigen Jahren ein Skateboard zugelegt habe. Allerdings muss ich auch gestehen, dass es mir selbst nach mehreren Trainingseinheiten nicht gelungen ist, mehr auf diesem Ding zu machen, als mich unbeschadet drauf zu stellen. Immerhin! Wenn ich länger geübt hätte, hätte ich es wahrscheinlich sogar geschafft, mehrere Meter unfallfrei zu fahren. Im Interesse meiner Gesundheit und weil es mir peinlich war, von den Nachbarskindern bei meinen dilettantischen Übungen beobachtet zu werden, habe ich das Board schließlich großzügig meinem Nachwuchs geschenkt.

Dass ich nun seit mehreren Monaten wieder intensiv skate und dabei keinen einzigen Sturz mehr erlebt habe, hat übrigens einen einfachen Grund: Ich fahre ausschließlich virtuell. Selbstverständlich wirkt sich mein neues Hobby aber auch in der echten Welt aus, denn meine beständigen Wohnzimmerübungen haben nicht nur mein Balancegefühl, sondern auch meine körperliche Fitness schon erheblich verbessert. Weswegen ich mir kürzlich auch neue Inliner zugelegt habe. Damit jeder in der Straße sehen kann, was ich für eine coole Sau bin! Yeah!

Foto: Mike Blake / Reuters

Gleich am ersten Tag raste ich auch uneinholbar unsere Spielstraße entlang. Nur meine Tochter zog lässig an mir vorbei. »Du musst kleinere Schritte machen«, rief sie mir grienend zu. Auf dem Rückweg lieferten wir uns dann ein Wettrennen, bei dem ich ihren Fahrstil einfach mal ausprobiert habe. Und tatsächlich war ich so viel schneller und arbeitete mir daher innerhalb kürzester Zeit einen veritablen Vorsprung heraus. Im nächsten Augenblick verlor ich jedoch das Gleichgewicht und fiel auf mein Steißbein.

Seitdem verzichte ich nach Möglichkeit darauf, zu sitzen oder auf dem Rücken zu liegen, sondern nutze jede Gelegenheit zu stehen. Das ist bekanntlich sowieso viel gesünder und schont die Wirbelsäule! Ansonsten arbeitete ich hart daran, beim Skaten auf der Konsole das nächste Level zu erreichen.

Verkehrte Welt

Früher war die Welt noch in Ordnung. Und jeder wusste, wo sein Platz war. Die Eltern gingen also zum Feuerwehrball und die Kinder zum Punkkonzert. Und die einen nannten die anderen »ausgeflippt« und die anderen die einen »spießig«. Dieser Generationenkonflikt war gottgewollt und man durfte nicht an ihm rütteln. Und alles war gut.

Heutzutage ist das anders. Da gehen die Eltern zu den Broilers in die Stadthalle, um vergnügt und ausgelassen dieselbe zu zerlegen. Oder aber um zumindest doch mal wieder einen flotten Pogo auf das empfindliche Parkett zu legen. Und fürwahr, bei diesem Konzert ging tatsächlich der Punk ab und dreitausend Menschen tanzten, sangen und rempelten sich an. Sogar ein alter Freund von uns schaffte es noch rechtzeitig in die Halle, obwohl ihn die Security absurderweise wieder wegschicken wollte, weil sie ihn für einen Nazi hielt. Ihr Beweis: seine Jacke der Marke Fred Perry. Als ob irgendein Fascho, der auch nur einen Pfifferling auf Stilsicherheit und ideologische Zuverlässigkeit gibt, Fred Perry tragen würde. Es wäre daher sehr hilfreich, wenn die deutschen Sicherheitsfirmen ihre »Wie erkenne ich einen Nazi?«-Listen von Zeit zu Zeit einer Plausibilitätsprüfung unterziehen würden – das könnte unschöne Szenen am Einlass verhindern helfen.

Zwei Tage später waren wir wieder in der Stadthalle. Unsere Tochter hatte uns dorthin beordert. Anlass: der große Winter- und Abschlussball ihrer Tanzschule. Und wieder legten wir eine flotte Sohle auf das runderneuerte Parkett und schwebten elfengleich (manche sagen: »trampelten orkähnlich«) und atemlos durch die Nacht. Und was soll ich sagen? Es war eine rauschende Ballnacht, und ich bin froh, von meinem Sprössling genötigt worden zu sein, zu diesem Event zu erscheinen, der meinen beschränkten geistigen Horizont doch wieder einmal erweitert hat.

Überhaupt bin ich der Meinung, dass man nicht immer das gleiche machen sollte. Nur weil beispielsweise ein Punk-Konzert 1990 das Nonplusultra war, darf man nicht den Fehler machen, 25 Jahre später keine anderen Veranstaltungen zu besuchen. Ich persönlich stehe ja geschlossenen weltanschaulichen Systemen sowieso sehr skeptisch gegenüber. Ganz im Gegenteil bin ich ein erklärter Eklektiker und schrecke keineswegs davor zurück, aus allem, was die Welt so zu bieten hat, das zu adaptieren, was mir am besten gefällt (Punk) oder mir zu einem bestimmten Zeitpunkt Vergnügen bereitet (Discofox).

Und das nächste Mal gehe ich mit meiner geliebten Lonsdale-Jacke zur Stadthalle. Mal gucken, ob ich reinkomme.

Die Krönung des Schopfes

Ich liebe Science-Fiction – habe ich das mal erwähnt? Schon als Kind habe ich mir mit Begeisterung »Raumschiff Enterprise« angeschaut. Die Zukunft war damals noch etwas, auf das man sich freuen durfte. Sie war noch in weiter Ferne und schien verheißungsvoll zu sein: Die Menschheit ist vereinigt, die Raumschiffe fliegen mit Überlichtgeschwindigkeit, und der Küchencomputer spuckt jedes Gericht aus, das man sich wünscht. Und die weiblichen Mannschaftsmitglieder tragen alle sexy Miniröcke! Kann man sich etwas Schöneres vorstellen? Sicher nicht.

Natürlich gab es auch damals schon dystopische Zukunftsvisionen: »Fahrenheit 451«, »1984« und »Schöne neue Welt«. Auch vor mehreren Jahrzehnten hatte man also schon Angst, dass die Menschen nicht nur Gutes mit der ihr zukünftig zur Verfügung stehenden Technik und dem angesammelten Wissen anfangen. Diese Befürchtungen sind nicht weniger geworden. Die Tätigkeiten der NSA und anderer Geheimdienste zeigen die beunruhigenden Möglichkeiten auf.

Angesichts dessen freut man sich, wenn endlich mal wieder ein wirklich zukunftsfroher Science-Fiction-Film in die Kinos kommt: »Der Marsianer – Rettet Mark Watney« vom »Alien«- und »Blade Runner«-Regisseur Ridley Scott, der den Triumph des menschlichen Geistes über alle Widrigkeiten der Natur beschreibt.

Ich sah den Film zusammen mit meiner Nachbarin im örtlichen Großkino. Wir waren begeistert, da der Film nicht nur einigermaßen spannend ist (obwohl das Happyend natürlich so sicher ist wie das »Möge die Macht mit dir sein« in einem »Star Wars«-Film), sondern auch durchaus komische Seiten und einen – allen dramaturgisch notwendigen Frotzeleien zum Trotz – wunderbaren Soundtrack hat.

Nachdem Matt Damon am Ende glücklich zur Erde zurückgekehrt ist, um künftige Raumfahrer in der Kunst zu unterrichten, in einer vollkommen menschenfeindlichen Umgebung zu überleben (manchmal hat man den Eindruck, dass auch unsere gute alte Erde dazuzuzählen ist), verließen wir den futuristischen Filmpalast und begaben uns zu unseren altmodischen Fahrrädern. An meinem war ein Zettel befestigt. Vielleicht ein Liebesbrief einer Verehrerin?

»Wie dumm kann man eigentlich sein? Herzlichen Dank!« war auf dem Papier zu lesen. Sekunden später verstand ich: Ich hatte nicht nur mein eigenes, sondern auch ein fremdes Bike an den Fahrradständer angeschlossen. Um nicht noch Opfer eines körperlichen Angriffs des von mir so malträtierten Velozipedisten zu werden, schwang ich mich umgehend auf mein Rad und sauste raketenschnell nach Hause.

Soviel zum Thema »Triumph des menschlichen Geistes«.