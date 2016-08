Losung an einem Wasserturm in Hamburg-Uhlenhorst, Herbst 1956 Foto: jW-Archiv

Das Ungeheuerliche ist geschehen. Auf Druck der Adenauer-Regierung hat das Bundesverfassungsgericht die KPD verboten und ihre Auflösung mit Polizeigewalt angeordnet.

Die KPD ist da, und die KPD bleibt da. So erfordert es das Interesse der Arbeiterklasse und des Volkes.

Das Urteil gegen die KPD ist gesprochen im Namen der deutschen Konzernherren, der Militaristen und der amerikanischen Hochfinanz. Das Volk wird das Urteil gegen die KPD niemals anerkennen, weil es gegen Frieden, Freiheit und nationale Wiedervereinigung gerichtet ist. Die Adenauer-Regierung hat seit Anbeginn ihrer unheilvollen Politik der Remilitarisierung im Jahre 1951 die Unterdrückung der KPD betrieben. Jetzt, da sie die Wehrpflicht gegen den Willen des Volkes durchführen will, raubt sie der KPD die Legalität. So ist das Urteil von Karlsruhe ein unerhörter Anschlag der Militaristen gegen den Frieden, gegen das Lebensrecht des deutschen Volkes und die Sicherheit Europas.

Das Verbot der KPD als einer deutschen und demokratischen Partei und der Raub der Mandate ihrer Abgeordneten zeigen, wie in der Bundesrepublik die Demokratie mit Füßen getreten wird. Es ist ein Urteil gegen die Arbeiterrechte, gegen das Koalitions- und Streikrecht. Jetzt sehen das ganze deutsche Volk und die Weltöffentlichkeit, was für ein antidemokratisches Regime in der Bundesrepublik herrscht und wie weit die Faschisierung schon fortgeschritten ist. Der Weg von 1933, der Weg der Unterdrückung der Arbeiterbewegung ist damit beschritten worden. Mit dem Verbot der KPD ist die Adenauer-Regierung zur reaktionärsten Regierung Europas geworden.

Das Verbot der KPD entlarvt die Machthaber in der Bundesrepublik als geschworene Feinde der Wiedervereinigung Deutschlands. Jetzt wird offenbar, dass die Monopolherren und Militaristen den aussichtslosen Weg ihrer Politik der Stärke weitergehen und mit Gewalt noch jetzt vollendete Tatsachen schaffen wollen, bevor die Ära Adenauer beendet ist. Ihre abenteuerliche und gemeingefährliche Politik ist Ausdruck der Schwäche der deutschen Imperialisten. Sie sind erschreckt, wie in der Arbeiterklasse und im Volk der Widerstand gegen Militarismus und Wehrpflicht wächst. Deshalb wollen sie die KPD als konsequenteste Kraft des Friedens und der Demokratie ausschalten.

Aber die Feinde der Arbeiterklasse haben sich verrechnet. Der KPD wird aus dem Widerstand des Volkes neue Kraft zuströmen. Wer von der Adenauer-Regierung verfolgt wird, von dem weiß das Volk, dass er zu ihm gehört.

Die KPD kann man nicht ausschalten und schon gar nicht beseitigen, sie ist Fleisch vom Fleisch der deutschen Arbeiterklasse. Die KPD hat tiefe Wurzeln in der Arbeiterklasse und im Volk, denn sie vertritt die Interessen der Arbeiterklasse und des Volkes.

In dieser gefahrvollen Stunde ruft die KPD auf, die Aktionseinheit der Arbeiterklasse, die Zusammenarbeit aller guten Kräfte des Volkes gegen den deutschen Militarismus und das Monopolkapital herzustellen, damit die unheilvolle Ära Adenauer beendet wird. Die KPD kämpft, damit die Arbeiterrechte gewahrt werden, das Aktionsprogramm des DGB verwirklicht, in der Bundesrepublik eine grundlegende Wende der Politik für Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt herbeigeführt wird und unser Volk die eine und unteilbare Republik als einen Friedensstaat erbaut, der vorwärtsschreitet zum Sozialismus.

Wir Kommunisten sind überall, wo die Arbeiterklasse, wo das Volk ist. Dort wirken wir für das gemeinsame Handeln der Arbeiter, für das Zusammengehen mit den sozialdemokratischen Genossen. Wir Kommunisten vertreten allzeit mutig die Interessen des Volkes im Kampf gegen die Wehrpflicht. Darum werden die Arbeiterklasse und das Volk die Kommunisten mit einem festen Schutzwall umgeben, den kein Feind, kein Terror durchbrechen kann.

Die KPD dankt allen und besonders den Gewerkschaftern und sozialdemokratischen Genossen, die ihre brüderliche Solidarität gegen die Verbotsdrohung bewiesen haben. Das gibt uns die Gewissheit, dass die Arbeiterklasse und das Volk jetzt noch stärker den Ruf erheben: Freiheit für die KPD! Weg mit dem Verbot! Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Rechte der KPD!

Das Verbot der KPD war zu verhindern, und es ist zu beseitigen, wenn die SPD und der DGB dafür ihre ganze Kraft einsetzen. Das erfordert, dass einige sozialdemokratische Führer ihre passive Haltung aufgeben, durch die die Reaktion ermuntert und die Sache des Friedens und der Demokratie und die Position ihrer eigenen Organisation geschwächt wurden.

Nach dem Verbot der KPD tragen jetzt Sozialdemokratie und Gewerkschaften eine noch größere Verantwortung, gemeinsam mit den Kommunisten dem Adenauer-Regime den weiteren Weg zum militaristischen Obrigkeitsstaat zu verlegen. Zeit und Gefahr drängen nach einer brüderlichen Zusammenarbeit.