Mondlandschaften für den technischen Fortschritt: Teersand-Abbaugebiet im kanadischen Alberta (2011) Foto: Todd Korol/Reuters

Sie haben jüngst mit Ihrem Kollegen Paul Burkett ein neues Buch mit dem Titel »Marx and the Earth. An Anti-Critique« (»Marx und die Erde. Eine Antikritik«) publiziert. Auf wessen Kritiken antworten Sie?

Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen. In den 1980erJahren ist zuerst in den USA und Kanada, dann in Europa und schließlich überall auf der Welt eine ökosozialistische Bewegung entstanden.

Die erste Generation von Ökosozialisten verband marxistische Ideen mit grüner Theorie. Es entstand eine hybride Analyse. Intellektuelle Pioniere wie Ted Benton, André Gorz und James O’Connor bezichtigten Marx und Engels, ökologische Blindstellen in ihrem Denken zu haben. Sie warfen ihnen sogar vor, anti-ökologische Positionen eingenommen zu haben. Die erste Generation von Ökosozialisten machte bedeutende Fortschritte, aber diese fanden unter der Hegemonie grüner Theoriebildung statt. Einige von ihnen haben sogar vertreten, dass der Ökosozialismus den klassischen Sozialismus als Paradigma abgelöst habe. In diesen Fällen hat sich der Ökosozialismus sogar als Negation des traditionellen Marxismus entpuppt. Die zweite Generation von Ökosozialisten vollzog hingegen eine Kehrtwende zurück zum klassischen historischen Materialismus, um die Rolle der ökologischen Analyse in der Tiefenstruktur der Kritik der politischen Ökonomie von Marx und Engels zu untersuchen. Paul Burketts Buch »Marx and Nature«, 1999, und mein »Marx’s Ecology« (2000) markieren den Beginn dieser Entwicklung. Zahlreiche andere Forscher wie Rebecca Clausen, Brett Clark, Peter Dickens, Hannah Holleman, Stefano Longo, Kohei Saito, Del Weston und Richard York schlossen sich diesem Projekt an. Elmar Altvater ist ein deutscher Vertreter dieser Linie.

Über die letzten 15 Jahre entwickelte sich zwischen den beiden ökosozialistischen Generationen eine intensive Debatte über die Marxsche Ökologie. Die Vertreter der ersten mussten sukzessive in fast jedem strittigen Punkt nachgeben. »Marx and the Earth« ist in vielerlei Hinsicht der Kulminationspunkt dieser Diskussionen. Es ist eine Erwiderung auf einige zentrale Angriffe auf Marx und Engels und eine Kritik an Fehlinterpretationen ihrer Arbeiten insbesondere auf dem Feld der Ökologischen Ökonomie. Einige Ökologische Ökonomen wie Joan Martinez-Alier und James O’Connor haben argumentiert, dass Marx und Engels die Thermodynamik nicht in ihre Analyse aufgenommen hätten. Engels wird sogar vorgeworfen, die Gültigkeit des zweiten Gesetzes der Thermodynamik bestritten zu haben. Paul Burkett und ich zeigen, dass diese Vorwürfe ebenso haltlos sind wie andere. Joel Kovel hat Marx und Engels zum Beispiel unterstellt, sie hätten einen intrinsischen Wert der Natur in Abrede gestellt, Daniel Tanuro behauptet, Marx und Engels hätten die qualitativ verschiedenen Formen der Energie ignoriert, und John Clark ist der Auffassung, sie hätten die organischen Beziehungen zwischen Natur und Gesellschaft geleugnet.

Was genau ist dann eine Antikritik?

Antikritiken haben in der marxistischen Theorie eine lange Geschichte. Rosa Luxemburgs Replik auf die Kritik an ihrem Hauptwerk »Die Akkumulation des Kapitals« ist wahrscheinlich die bekannteste Antikritik, aber auch Engels’ berühmter »Anti-Dühring« ist eine. Für eine historisch materialistische Antikritik befasst man sich mit den Kritiken an den eigenen Thesen und Positionen, entwickelt Entgegnungen auf diese und ergründet dabei den theoretischen und historischen Kern der Standpunkte.

Das Ziel der Auseinandersetzung besteht darin, Klarheit über die eigenen Auffassungen zu gewinnen, ein gewisses Maß an Selbstkritik zu üben und dadurch dialektisch Fortschritte in der Theorie zu erzielen. So hat sich der Marxismus in der Auseinandersetzung mit neuen historischen Herausforderungen beständig terminologisch und theoretisch erneuert. Im Falle unseres Buchs antworten wir allerdings nicht in erster Linie auf Kritik an unseren Ideen, sondern auf die Angriffe der ersten Generation des Ökosozialismus auf Marx’ und Engels’ ökologische Analysen.

Warum ist es notwendig, Marx, Engels und den Marxismus gerade auf dem Feld der Ökologie zu verteidigen?

Sie könnten mich auch fragen, warum man Darwin gegen Kritik an der Evolutionstheorie verteidigen muss. Die Antwort liegt auf der Hand: Es ist eine Frage der Wissenschaft. Obwohl Darwins Theorie seit Mitte des 19. Jahrhunderts weiterentwickelt worden ist, greifen wir auch heute noch auf seine Erkenntnisse zurück, um neue Einsichten zu entwickeln. Dies ist einer der Wege, um Fortschritte in der Wissenschaft zu erzielen. Es geht also nicht nur darum, Marx, Engels oder den Marxismus zu verteidigen. Man kann vielmehr durch die erneute Lektüre ihrer Schriften neue Aspekte entdecken und dadurch unsere eigenen progressiven Forschungsvorhaben voranbringen.

In drei der fünf Kapitel Ihres Buchs beschäftigen Sie sich mit Anschuldigungen gegen »die beiden Begründer des historischen Materialismus« auf dem Feld der Thermodynamik, insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeit des ukrainischen Sozialisten Sergej Podolinsky aus dem 19. Jahrhundert. Können Sie kurz erläutern, was Marx und Engels vorgehalten wird und warum Sie die Vorwürfe zurückweisen?

Podolinsky war ein ukrainischer Marxist und Anhänger von Marx und Engels. Er ist durch seine Arbeit »Menschliche Arbeit und Einheit der Kraft« als einer der Gründungsväter der Ökologischen Ökonomie bekannt geworden. Podolinsky hat Marx 1880 einen frühen Entwurf des Manuskripts seiner Schrift geschickt. Marx machte sich ausführliche Notizen dazu und antwortete ihm. Podolinsky schrieb daraufhin einen neuen, umfassenderen Entwurf, den er kurze Zeit später zuerst auf Französisch veröffentlichte. Es folgten eine italienische und 1883, kurz nach Marx’ Tod, eine deutsche Fassung. Es erschien zudem eine russische Ausgabe.

Bedauerlicherweise sind Marx’ Briefe an Podolinsky nicht erhalten geblieben, so dass wir seine Meinung über dessen Manuskript nicht kennen. Allerdings schrieb Engels Marx auf dessen Bitte 1882 zwei Briefe zu Podolinskys Arbeit. Engels verwies auf bedeutende Erkenntnisse des ukrainischen Sozialisten, kritisierte ihn aber auch für seine kruden Kalkulationen zum Energieverbrauch in der Landwirtschaft. Er hob besonders Podolinskys Fehler hervor, nur den menschlichen Stoffwechsel einzubeziehen. Vielmehr müssten auch Düngemittel und fossile Brennstoffe, vor allem Kohle, in den Berechnungen berücksichtigt werden. Engels lehnte zudem einige extreme Aspekte der Analysen Podolinskys ab, zum Beispiel die Vorstellung, der Mensch sei eine perfekte thermodynamische Maschine, die ihren eigenen Antrieb neu starten könnte. Podolinsky war der Auffassung, die Akkumulation von Energie auf der Erde und ein möglicher globaler Temperaturanstieg seien Zeichen für menschlichen Fortschritt.

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass Martinez-Alier, James O’Connor und andere behauptet haben, dass Marx und Engels Podolinsky ignoriert und damit die Ökologische Ökonomie und einen ökologischen Standpunkt abgelehnt hätten. Wir zeigen in unserem Buch, dass dies nicht wahr ist und was Marx und Engels über Energetik diskutiert haben.

Sie schreiben, dass »dem klassischen Marxismus eine komplexe materialistische Ökologie zugrunde liegt«. Welches sind Marx’ und Engels’ zentrale Erkenntnisse über die Naturzerstörung im Kapitalismus?

Es ist fast unmöglich, diese Frage kurz zu beantworten. Die zentralen Punkte sind Marx’ Theorie des Risses im Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft, seine ökologische Werttheorie und Marx’ und Engels’ Dialektik der Ökologie. Für die Praxis ist Marx’ außergewöhnlich radikale Definition der Nachhaltigkeit entscheidend. Er sagt, dass »selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen (…) nicht Eigentümer der Erde« seien. »Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias [gute Familienväter] den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.«1 Im Sozialismus, so Marx im dritten Band des »Kapital«, regelten also »die assoziierten Produzenten (…) ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell«2, und sie entfalten die menschlichen Potentiale.

Das Konzept des Stoffwechsels adaptierte Marx von den Naturwissenschaften seiner Zeit und entwickelte damit eine ökologische Systemanalyse, die im Grunde die heutige Ökosystemforschung vorwegnahm. Er betrachtet die Dialektik zwischen der historischen Form gesellschaftlicher Arbeit und dem Naturprozess als Ganzem von einem ökologischen Standpunkt. Die kapitalistische Produktion erzeugt im »Zusammenhang des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze vorgeschriebenen Stoffwechsels« einen »unheilbaren Riss«3.

Das Kernargument der Marxschen ökologischen Wertformanalyse ist, dass die Wertproduktion die natürlich-materiellen Gebrauchswerte des Reichtums unterminiert. Es entsteht im Kapitalismus nicht nur ein gesellschaftlicher Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, sondern auch einer zwischen Kapital und Natur. Marx’ ökologische Werttheorie entfaltet die Formen dieses Widerspruchs, die darauf basieren, dass die Natur in der kapitalistischen Produktionsweise als »Gratisnaturkraft des Kapitals«4 behandelt wird.

Sie haben bereits die verschiedenen ökosozialistischen Generationen erwähnt. Wie stand es vor diesen um das Verhältnis zwischen Marxismus und Ökologie?

Die Geschichte der Beziehung zwischen Sozialismus und Ökologie ist bislang kaum bekannt. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Ökologie eher ein Ergebnis der Natur- als der Sozial- oder gar Kulturwissenschaften ist. Bedauerlicherweise grenzte sich der Marxismus, als er in den 1960er Jahren im Westen wiederbelebt wurde, vom traditionellen Marxismus dadurch ab, dass er die Naturwissenschaften und mit ihnen die Natur aus der marxistischen Tradition ausschloss.

Wenn wir uns ausschließlich auf die Zeit zwischen dem Zweiten Weltkrieg und heute und auf die ökologischen ­Marxisten konzentrieren, erhalten wir zumindest für die englischsprachige Welt ein ziemlich klares Bild. Es gab eine Vorläuferphase, in der Einzelpersonen gewichtige Erkenntnisse formuliert haben, unter anderem K. William Kapp, Barry Commoner, Virginia Brodine, Paul Sweezy, Charles Anderson und Alan Schnaiberg. Zu dieser Zeit ging man allgemein davon aus, dass Marxismus und Ökologie zwei Seiten derselben Medaille seien. Darauf folgten die erste und zweite Generation von Ökosozialisten.

Die Geschichte der ökologischen Frage im Marxismus wird allerdings ein wenig komplizierter, wenn man den Zeitraum zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Zweiten Weltkrieg betrachtet. In dieser Zeit gab es mehrere Generationen sozialistisch-ökologischer Theoretiker insbesondere in Großbritannien, die von Marx und Darwin beeinflusst worden sind. In dieser Periode vor der Entstehung der modernen Ökologiebewegung hatte der Sozialismus den größten Einfluss auf die Ökologie. Die damaligen Entdeckungen bezogen sich vor allem auf ökologische Beziehungen.

Und in der Sowjetunion?

In den 1920er Jahren war die wissenschaftliche Ökologie der UdSSR weltweit führend. Sie wurde aber fast vollständig durch die politischen Säuberungen unter Stalin zerstört. Sie ist nach Stalins Tod auf dem Fundament der Naturwissenschaften zum Teil wieder hergestellt worden. Allerdings hinderte dies die Sowjetunion nicht daran, destruktive Beziehungen zur Natur zu unterhalten. Sowjetische Wissenschaftler wiesen jedoch als erste auf den beschleunigten Klimawandel hin.

Aus politischen Gründen werden erst heute bedeutende ökologische Entwicklungen der sowjetischen Ökologie überhaupt zur Kenntnis genommen. Dabei ist es eigentlich selbstverständlich, dass man nicht die Fehler der Sowjetunion herunterspielen muss, um den Wert kritischer Intellektueller und ihrer wissenschaftlichen Errungenschaften anzuerkennen.

Warum unternehmen dann immer noch ökologische Gelehrte große Anstrengungen, um Marx’ und Engels’ Erkenntnisse zu ignorieren, sie herunterzuspielen oder sich von ihnen zu distanzieren?

Diese Positionen sollten uns nicht überraschen. Der Ökosozialismus ist in einer Periode des Niedergangs der Linken in den 1980er und 1990er Jahren entstanden. In den Augen vieler war der Marxismus durch den Zusammenbruch der Sowjetunion gänzlich in Misskredit geraten. Gleichzeitig blühte der Postmodernismus auf, und die Ideologien des Kalten Kriegs existierten in abgewandelter Form fort. Der Antimarxismus nahm keineswegs ab. Trotz ihrer linken Geschichte sind Elemente dieses Ideologienmixes auch in die Ökologie eingesickert.

Außerdem ist der Marxismus eine revolutionäre Philosophie, die an den Glauben, die Erwartung oder Hoffnung geknüpft ist, dass die Arbeiterklasse fähig ist, ihre eigene Emanzipation zu erkämpfen. Bei einigen linken Akademikern löst diese Vorstellung Angst aus. Andere behaupten, dass die Arbeiterklasse von Natur aus antiökologisch sei. Schließlich gibt es viele gemäßigte Umweltaktivisten, die den Kapitalismus nicht in Frage stellen.

Ein klassischer Fehlschluss von Umweltaktivisten und Wissenschaftlern besteht darin, ökologische Probleme als Menschheitsprobleme anstatt als Klassenfragen zu begreifen, so als ob es keine Gewinner und Verlierer des Ökozids gäbe. Wie erklären Sie sich solche Ideologien?

Die Vorstellung, wir säßen alle im selben Boot, ist unter liberalen Umweltschützern gängig. Malthusianische Überbevölkerungstheorien oder Al Gores Behauptung, wir seien alle Bewohner des Raumschiff Erde, sind Varianten dieser Ideologie.

Die beste Antwort auf Ihre Frage hat Ian Angus in einem Kapitel seines Buchs »Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System« gegeben. Im Kapitel »Wir sitzen alle im selben Boot« zeigt Angus die Ungleichheiten auf, die durch die Ausbeutung in der Klassengesellschaft und im imperialistischen internationalen System, durch Rassismus und andere Exklusionen entstehen und die die sich vertiefende Krise des Anthropozäns5 auszeichnen.

Naturzerstörungen und -katastrophen sind Fragen ökonomischer und ökologischer Gerechtigkeit. Sie werden von einer Gesellschaft hervorgebracht, in der die Akkumulation des Kapitals wichtiger ist als die Menschen oder die Natur.

Auf den ersten Blick scheint sich Ihr jüngstes Buch an Wissenschaftler zu richten. Welchen Gebrauchswert hat es für sozial und ökologisch engagierte Menschen?

»Marx and the Earth« richtet sich an eine theoretisch interessierte Leserschaft, ist deswegen aber nicht unbedeutend für Bewegungsdebatten. Historisch ist die Theorieentwicklung im Marxismus immer sehr ernst genommen worden. Ohne sie wäre eine revolutionäre Praxis unmöglich. Um in den Kämpfen die ökosozialistische Kapitalismuskritik zu bestimmen, ist es daher unerlässlich, die Theorie soweit wie möglich voranzutreiben. Unsere Praxis, die Klarheit unserer Vorstellungen, unser Fortschritt hängen davon ab. Aber die tatsächliche Kraft unserer Theorie wird sich erst in der Praxis erweisen.

Unsere Antikritik hat eine konkrete Basis. Wir schlagen den Bogen von Marx’ Diagnose eines Risses im Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und Natur zu seiner Forderung, den Stoffwechsel wiederherzustellen und eine nachhaltige Gesellschaft einzurichten. Dieser Zusammenhang ist die Grundlage des Klassenkampfs um unser Verhältnis zur Natur unserer Zeit. Die Wiederherstellung des Stoffwechselprozesses kann nur gegen das Kapital und von einer Bewegung für den Sozialismus erkämpft werden.

1 Karl Marx/Friedrich Engels: Werke (MEW). Band 25, S. 784

2 MEW, Bd. 25, S. 828

3 MEW, Bd. 25, S. 821

4 MEW, Bd. 23, S. 754

5 altgriechisch: »das menschlich (gemachte) Neue«, das gegenwärtige, durch den Menschen geprägte Erdzeitalter, jW